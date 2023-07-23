سافيتش وسالم الدوسري يسجلان لـ الهلال

يتفوق الهلال على الكويت الكويتي حاليًا بنتيجة 2-1 وذلك في إطار لقاء ودي مقام بين الفريقين حاليًا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتقدم الصربي سيرجي سافيتش بالهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الأولى ثم تعادل التونسي طه ياسين الخنيسي لفريق الكويت الكويتي في الدقيقة الخامسة.

ونجح بعدها فريق أزرق الرياض في إحراز الهدف الثاني عبر سالم الدوسري في الدقيقة التاسعة.

هدف مبكر بالدقيقة الأولى للهلال عن طريق سافيتش🔥 الهلال 1 × 0 الكويت الكويتي#الهلال_الكويت_الكويتي | #SSC pic.twitter.com/1uUGhexjyO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 23, 2023

د5” هدف التعادل للكويت عن طريق ياسين الخنيسي الهلال 1 × 1 الكويت الكويتي#الهلال_الكويت_الكويتي | #SSC pic.twitter.com/lY3cFaNjop — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 23, 2023