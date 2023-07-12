سافيتش يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال

اقترب نادي الهلال من إتمام إجراءات التعاقد رسميًا مع نجم لاتسيو، البولندي ميلينكوفيتش سافيتش، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سافيتش يخضع لفحوصات

وتُشير كافة التقارير إلى انتقال سافيتش صاحب الـ28 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، حيث سيوقع لمدة 4 مواسم، وتترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال قام بحجز الفحوصات الطبية لسافيتش، حيث سيخضع للجزء الأول منها خلال الـ24 ساعة القادمة، تمهيدًا لتوقيع العقود.

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن نادي الهلال اتفق مع لاتسيو على إتمام الصفقة مقابل 40 مليون يورو، وينتظر النادي الإيطالي توقيع العقود، ثم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

التألق مع لاتسيو

وكان اللاعب الصربي، قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في عام 2015، قادمًا من صفوف جينك، وينتهي تعاقده بنهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل، لذلك ترغب الإدارة في بيع عقده خوفًا من رحيله بالمجان.

وشارك سافيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في 47 مباراة بالموسم الماضي، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقب كأس إيطاليا موسم 2018\ 2019.