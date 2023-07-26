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سافيتش يغيب عن الهلال ضد أهلي طرابلس

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
سافيتش يغيب عن الهلال ضد أهلي طرابلس
المواطن - فريق التحرير

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تأكد غياب النجم الصربي سيرجي سافيتش عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواجهة أهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الإيقاف يبعد سافيتش

وأوضح نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن سافيتش سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم ضد أهلي طرابلس، بسبب عقوبة الإيقاف لمدة مباراة مع فريقه السابق لاتسيو الإيطالي.

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وكان نادي الهلال في نجح في التعاقد مع سافيتش صاحب الـ28 عامًا، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من لاتسيو، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم حتى نهاية موسم 2025\ 2026.

سافيتش
سافيتش – المصدر @Alhilal_FC

الهلال جاهز لمواجهة أهلي طرابلس

وعلى الصعيد الميداني، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الميدانية، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أهلي طرابلس الليبي، وتركز المران على الجوانب التكتيكية والفنية.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وبدأت الحصة التدريبية اليوم بتمارين لياقية باستخدام الكرة، وشرح المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس على جزء من الملعب التكتيك الذي سينتهجه خلال لقاء الغد، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية بمواجهة أهلي طرابلس الليبي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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