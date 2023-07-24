سامر المسحل للجماهير: الاتفاق بحاجة لدعمكم ووقفاتكم

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، سامر المسحل، رسالة إلى الجماهير، كما شكر جميع المنتمين لفارس الدهناء، بعد فوزه بمنصبه الجديد.

انتخابات نادي الاتفاق

وفاز سامر المسحل، برئاسة نادي الاتفاق بعد التفوق على منافسيه سعيد آل قبوص وعدنان المعيبد في الانتخابات التي عقدت بالأمس، في انتظار الإعلان الرسمي من لجنة انتخابات الأندية.

وكانت الانتخابات شهدت بقاء سامر المسحل والمرشح الآخر سعيد آل قبوص إلى المرحلة الثانية، وذلك بعدما تم استبعاد عدنان المعيبد لحصوله على عدد قليل من الأصوات في المرحلة الأولى.

رسالة سامر المسحل

وقال سامر المسحل: “سيبقى الاتفاق.. سنتّفق!.. شكرًا للذهبيين.. شكرًا للمنافسين.. شكرًا للجمهور العظيم.. نحن مجلس الإدارة المرشّح نشكركم جميعًا على الثقة والمسؤولية الكبيرة التي أصبحت على عاتقنا”.

وتابع: “تشرفت بالسلام على الدكتور سعيد آل قبوص الذي أوصاني بالعمل من أجل الكيان والاهتمام بذوي الهمم والعمل على لمّ شمل أركان البيت الاتفاقي، والأيادي مفتوحة لهم ليكونوا معنا في اللجان لننهض سويًا بهذا الكيان”.

وأضاف سامر المسحل عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “شكرًا للأخ الكبير أبو بدر المعيبد الذي لم ولن يتردد في دعم كل من يخدم الاتفاق.. نحن عودٌ من حزمة .. أنتم الأساس والسند الذي نسند عليها ظهورنا”.

واستكمل رسالته قائلًا: “جمهور الاتفاق العظيم .. كيانكم بحاجتكم وبحاجة دعمكم ووقفاتكم .. وجودكم في كل محفل مطلب .. أنتم تأمرون ونحن ننفذ”.

وأردف: “عضيدي الصادق المخلص الوفيّ خالد الدبل .. بذلت مع إدارتك جهودًا عظيمة من أجل خدمة الكيان، وهذا ليس غريبًا عليك وعلى أبناء المرحوم عبدالله الدبل الذي زرع فينا جميعًا حب الاتفاق والسعي للارتقاء به”.

واختتم سامر المسحل رسالته قائلًا: “حان الوقت لإكمال مسيرتك يا عضيدي وجني ثمار ما زرعتموه .. إذا أردنا أن يبقى الاتفاق .. علينا أن نتّفق .. سيبقى الاتّفاق .. سنتّفق !”.