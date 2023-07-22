سامر المسحل ينافس سعيد آل قبوص والمعيبد على رئاسة الاتفاق

يتنافس الثلاثي سامر المسحل وسعيد آل قبوص وعدنان المعيبد على كرسي رئاسة نادي الاتفاق وذلك بعد قبول قائمة الثلاثي حيث ستعقد الجمعية العمومية لفارس الدهناء غدًا الأحد.

قائمة سامر المسحل

وجاءت قائمة المسحل مكونة من : ” عمر باخشوين مرشح لنائب الرئيس، باسل البسام، عبدالرحمن العبدالقادر، فهد الدبل، معتز العريني، محمد العدوان، حمد العواد، بدر السليم وجميعهم مرشحون لعضوية مجلس الإدارة”.

أما قائمة سعيد آل قبوص فجاءت مكونة من : ” بندر الدوسري مرشح لنائب الرئيس، عبدالعزيز مرعي، عمر القحطاني، البندري الغنيم، سمر الصايل، فهد الملحم، محمد باوزير وجميعهم مرشحون للعضوية”.

بينما جاءت قائمة عدنان المعيبد مكونة من : ” خالد الصفيان مرشح لنائب الرئيس، حسين الغامدي، نايف المقهوي، سعد العبدالواحد، أحمد الجغيمان، عبدالله الحوطي، أحمد الدوسري، إبراهيم الحنيش وجميعهم مرشحون للعضوية”.

وسيتولى واحد من الثلاثي رئاسة نادي الاتفاق خلفًا لخالد الدبل وذلك بعد نهاية فترة مجلس إدارته بنهاية موسم 2022/2023.