سانتو يتواصل مع جوتا للانضمام إلى الاتحاد

يبدو أن نجم سيلتك الاسكتلندي، البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

جوتا يقترب من الاتحاد

وأكدت تقارير مؤخرًا أن الاتحاد، وضع جوتا خيارًا أول للتعاقد معه، بدلًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري أحمد حجازي الذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما دفع الإدارة لرفع اسمه مؤقتًا.

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، اليوم الأحد، إلى أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو تحدث بالفعل مع اللاعب بشأن انتقاله إلى صفوف العميد في الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن انضمام جوتا للاتحاد بات قريبًا، ومن المقرر أن يكتمل الأسبوع المقبل، مقابل 30 مليون يورو، مشددًا على أن المفاوضات لازالت جارية حتى الآن.

التألق مع سيلتك

وانضم جوتا صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك الاسكتلندي في أغسطس عام 2022، بعقد يمتد حتى 2027، قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 7.5 ملايين يورو.

وشارك اللاعب البرتغالي في 83 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، كما قدم 26 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الاسكتلندي مرتين.