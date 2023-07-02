بدعوة من السعودية.. التعاون الإسلامي تناقش تداعيات حرق المصحف بالسويد سانتو يتواصل مع جوتا للانضمام إلى الاتحاد القوات الخاصة لأمن الحج نبض أمني لا يتوقف الرائد يستعد للموسم الجديد في تركيا سوق الأسهم ينهي أولى تعاملات الأسبوع مرتفعًا جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات بجازان الحائلي ناعيًا طلال بن منصور: سيبقى محفورًا في ذاكرة الاتحاديين 5 مدربين برتغاليين بـ دوري روشن في الموسم المقبل إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقنفذة وجازان
يبدو أن نجم سيلتك الاسكتلندي، البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.
وأكدت تقارير مؤخرًا أن الاتحاد، وضع جوتا خيارًا أول للتعاقد معه، بدلًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري أحمد حجازي الذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما دفع الإدارة لرفع اسمه مؤقتًا.
وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، اليوم الأحد، إلى أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو تحدث بالفعل مع اللاعب بشأن انتقاله إلى صفوف العميد في الموسم الرياضي الجديد.
وأوضح فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن انضمام جوتا للاتحاد بات قريبًا، ومن المقرر أن يكتمل الأسبوع المقبل، مقابل 30 مليون يورو، مشددًا على أن المفاوضات لازالت جارية حتى الآن.
وانضم جوتا صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك الاسكتلندي في أغسطس عام 2022، بعقد يمتد حتى 2027، قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 7.5 ملايين يورو.
وشارك اللاعب البرتغالي في 83 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، كما قدم 26 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الاسكتلندي مرتين.