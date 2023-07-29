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بعد اقترابه من الانتقال للأهلي

سانت ماكسيمين مودعًا نيوكاسل: سأكون أكبر مشجع للنادي

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
سانت ماكسيمين مودعًا نيوكاسل: سأكون أكبر مشجع للنادي
المواطن - فريق التحرير

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وجه النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، رسالة وداع لجماهير نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعدما اقترب من الرحيل عن صفوفه؛ والانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

الأهلي يحسم الصفقة

وتُشير كافة التقارير إلى النادي الأهلي يستعد للإعلان عن تعاقده مع سانت ماكسيمين، حيث خضع لفحوصات طبية؛ واجتازها بنجاح قبل 8 أيام، إلا أن الإعلان عن صفقة الجزائري رياض محرز؛ تسبب في تأخر الكشف الرسمي.

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ألان سانت ماكسيمين
ماكسيمين – المصدر lequipe

سانت ماكسيمين يودع نيوكاسل

ونشر سانت ماكسيمين مقطع فيديو لأبرز لقطاته مع الفريق، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وعلق قائلًا: “قبل 4 سنوات ارتديت قميص نيوكاسل لأول مرة”.

وتابع: “قد تفكر في “رسالة الوداع اللطيفة” لكن المشاعر أعمق من أي كلمات أستطيع أن أقولها، منذ الأشهر الأولى التي قابلت فيها سكان هذه المدينة، فهمتهم حقًا واحتضنت شغفهم الذي لا يتزعزع، ولهذا السبب كان الأمر كذلك”.

وواصل سانت ماكسيمين رسالته قائلًا: “من المهم بالنسبة لي أن أبذل قصارى جهدي، وإذا كان هذا يعني أن ألعب مصابًا طالما أن ذلك سيساعد فريقي”.

الأهلي - نجم نيوكاسل سانت ماكسيمين
سانت ماكسيمين – المصدر @FabrizioRomano

وأضاف: “صدقني، لقد وقعت في حب نيوكاسل، لقد أتيحت لي فرص رائعة للمغادرة خلال الأيام الحالكة، لكن بعد فوات الأوان كنت بالفعل في حالة حب، أردت، كنت بحاجة، اضطررت للبقاء لمساعدة فريقي في إنقاذ النادي من الهبوط لأنه يعني لي العالم”.

وواصل: “بالطبع خلال تلك الأيام المظلمة ربما كانت لدى البعض الشكوك، لكنني كنت أؤمن دائمًا بهذا النادي وأنظر إلى ما نحن عليه اليوم، إنه جميل جدًا، سأغادر نيوكاسل كما كان ينبغي أن يكون دائمًا وهذا أكبر لقب لي لأنني كنت جزءًا منه”.

نجم نيوكاسل سانت ماكسيمين
ماكسيمين

واستكمل حديثه للجماهير، قائلًا: “شكرًا جزيلًا لكم جميعًا، زملائي في فريقي، المشجعين المخلصين، الموظفين، النادي، إلخ.. لقد رأيت كل رسائلكم، شكرًا لكم وعلى الرغم من أن هذا الفصل قد انتهى، فإن القصة لا تتوقف أبدًا”.

واختتم سانت ماكسيمين رسالته قائلًا: “سأستمر في أن أكون أكبر مشجع لك، وسأشاهد كل مباراة وطالما استمر النادي في الفوز سأكون أسعد رجل في العالم.. وبالتأكيد ستراني مرة أخرى”.

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