سانت ماكسيمين يخضع لفحص طبي غدًا قبل التوقيع للأهلي

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بات نجم نيوكاسل يونايتد، الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قبل قليل، أن مستقبل سانت ماكسيمين بات واضحًا، حيث إنه وافق رسميًا على الانضمام إلى النادي الأهلي، وسيخضع لفحوصات طبية، يوم غد الجمعة، قبل توقيع العقود.
وأشارت إلى أن النادي الأهلي قدم عرضًا وصلت قيمته إلى 25 مليون يورو لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، واتفق سانت ماكسيمين مع إدارة ناديه على الانتقال لدوري روشن السعودي في الموسم الجديد.
ويلعب ماكسيمين صاحب الـ26 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل منذ صيف عام 2019، ويمتد تعاقده حتى 2026، وشارك معه في 126 مباراة بجميع البطولات، وسجل 13 هدفًا وصنع 21 آخرين.
وفي حالة إتمام التعاقد مع سانت ماكسيمين، سيكون ثالث صفقة عالمية يضمها النادي الأهلي هذا الصيف، بعد نجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، وحارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال الأول لكرة القدم، إدوارد ميندي.
كما تُشير كافة التقارير إلى أن رياض محرز بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث اتفق مع الإدارة على كافة الشروط الشخصية، كما وصلت لمفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي.