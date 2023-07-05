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بعد رفضه التجديد مع مارسيليا

سانشيز يقترب من دوري روشن

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
سانشيز يقترب من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا، التشيلي أليكسيس سانشيز قريبًا من الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

سانشيز في طريقه لدوري روشن

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن سانشيز صاحب الـ34 عامًا، رفض عرضًا لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا، وغادر منزله في المدينة.

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وأضافت: “النجم التشيلي في طريقه للانتقال إلى نادٍ سعودي، وجاء قراره ذلك بعدما عرض عليه نادي مارسيليا الفرنسي راتبًا سنويًا أقل مما كان يحصل عليه في الموسم الرياضي الماضي”.

أليكسيس سانشيز
سانشيز – المصدر onzemondial

وتابعت الصحيفة الفرنسية: “نادي مارسيليا قرر خفض سقف الرواتب، بسبب عدم تأهله مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث سيضطر لخوض مباريات الدور التمهيدي”.

وواصلت “ليكيب”: “هذه الأزمة كانت سببًا في رحيل الظهير الأيسر البوسني، سعيد كولاسيناك عن صفوف مارسيليا، لينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي مقابل مليوني يورو”.

وكان أليكسيس سانشيز قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا في صيف 2022 بصفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي إنتر ميلان، وشارك معه في 44 مباراة، سجل 18 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أليكسيس سانشيز
النجم التشيلي – المصدر goal

صفقات عالمية

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي.

وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.

نجم النصر رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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