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لقيادة الفريق بالموسم الجديد

سباليتي يرفض عرض الأهلي

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
سباليتي يرفض عرض الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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اتخذ المدير الفني الإيطالي لوتشانو سباليتي، قراره النهائي بشأن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية من الموسم الرياضي الجديد.

سباليتي يرفض العرض

وأشارت تقارير سابقة إلى أن سباليتي رفض عرضًا مغريًا من النادي الأهلي، إلا أن الإدارة لم تستسلم، وقررت عقد اجتماع معه؛ في محاولة لإقناعه بقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

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سباليتي
المدرب الإيطالي

وأكد الإعلامي وليد سعيد، أن مدرب نابولي السابق، سباليتي رفض التدريب في الخليج خلال المرحلة الحالية، وذلك بعد مفاوضات طويلة جدًا مع النادي الأهلي.

وأضاف وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء اليوم الخميس، أن إدارة النادي الأهلي تتجه إلى الخيار الثاني بعد سباليتي، وهو المدرب البرتغالي ماركو سيلفا.

ماركو سيلفا
سيلفا – المصدر @RudyGaletti

الأهلي يستعد في النمسا

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد مع المدير الفني المؤقت يوسف عنبر، ويخوض حاليًا معسكرًا خارجيًا في النمسا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى مباريات الودية في معسكره الإعدادي بالأمس، حيث لعب ضد شتولفيلدن النمساوي، وحقق فوزًا كاسحًا بنتيجة 18\0، وظهر اللاعبون بشكل مميز.

وشهدت المباراة الودية مشاركة صفقات الفريق الأول لكرة القدم الجديدة، وفي مقدمتها؛ حارس مرمى منتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول السابق، البرازيلي روبرتو فيرمينيو.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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