“سباير” يستقبل طلبات التسجيل في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

أعلن المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة بمنطقة الجوف “سباير” أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية، الذي تُشرف عليه المؤسسةُ العامةُ للتدريبِ التقني والمهني” عن فتح باب القبول على برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في تخصصِ الطاقةِ المتجددةِ لحملة الثانوية العامة” طبيعي”.

موعد التقديم

وسيتم فتح باب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد بدءاً من 9 إلى 15 يوليو 2023م، وذك وفقاً للمزايا التالية: مكافأة شهرية مجزية خلال فترة التدريب، توقيع عقد التوظيف عند البدء بالبرنامج حيثُ المتدرب يعتبر موظفًا من اليوم الأول بالمعهد بعد توقيع عقد عمل مع الشركة الموظفة، التسجيل في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للالتحاق بالمعهد، تأمين طبي من اليوم الأول للتدريب، الحصول على شهادة الدبلوم في الطاقة المتجددة معتمدةً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

أول دفعة لبرنامج الدبلوم

وقال المهندس ماجد الرفاعي رئيس مجلس إدارة المعهد: أنَّ المعهد فتح باب القبول لأولِ دفعةٍ لبرنامج الدبلوم لعام 2023م وذلك في مجالاتِ الطاقةِ المتجددةِ ” الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح” كأول البرامج التدريبية التي يُعلن عنها المعهد منذُ انطلاقه بشكلٍ رسمي، وذلك لسد احتياجات الشركاء الإستراتيجيين المُشغلين لمشروعاتٍ الطاقةٍ المتجددةِ في المملكة.

وأوضح المهندس ماجد أنَّ المعهد الذي يعمل وفق استراتيجية معاهد الشراكات الاستراتيجية للتدريب المبتدئ بالتوظيف يعتمدُ على مشاركة قطاع الأعمال في العملية التدريبية من خلال تحديد المهارات وتطوير المناهج التدريبية وأساليب الجودة والمشاركة في اختيار مزود الخدمات التدريبية، يهدفُ إلى التميز في تقديم خدماتٍ تعليميةٍ وبرامجٍ تدريبيةٍ وأنشطةٍ متنوعةٍ لتخريج كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة للوفاء باحتياجات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

رابط التسجيل

وأضاف الرفاعي أنَّ المعهد وبفضلِ الدعمِ اللامحدود من الجهاتِ ذات الاختصاص يتطلع إلى أن يتبوأ مكانةً مرموقةً في مجال التدريب للوصول إلى مستوى المنافسةِ المحليةِ والإقليميةِ والدوليةِ، ودعم جهود المملكة الهادفة إلى توطين قطاع الطاقة المتجددة، للتسجيل ولمزيد من المعلومات : https://www.spire.edu.sa