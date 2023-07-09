Icon

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة Icon زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جزر سليمان Icon 3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon ضعف تبريد المكيفات نهارًا حتى ظهور نجم سهيل 24 أغسطس Icon سدايا توفر 172 وظيفة للدبلوم فأعلى للعمل بالرياض Icon الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية Icon وفاة شقيقين غرقًا في حفرة مائية بالقريات Icon الجمعيات التعاونية تدعم مصلحة المجتمع واستقرار الأسعار Icon ثمار القابضة تسعى لطرح حقوق أولوية بـ150 مليون ريال Icon “سباير” يستقبل طلبات التسجيل في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
بدءاً من اليوم الأحد عبر موقعه الإلكتروني

“سباير” يستقبل طلبات التسجيل في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
“سباير” يستقبل طلبات التسجيل في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة بمنطقة الجوف “سباير” أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية، الذي تُشرف عليه المؤسسةُ العامةُ للتدريبِ التقني والمهني” عن فتح باب القبول على برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في تخصصِ الطاقةِ المتجددةِ لحملة الثانوية العامة” طبيعي”.

موعد التقديم

وسيتم فتح باب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد بدءاً من 9 إلى 15 يوليو 2023م، وذك وفقاً للمزايا التالية: مكافأة شهرية مجزية خلال فترة التدريب، توقيع عقد التوظيف عند البدء بالبرنامج حيثُ المتدرب يعتبر موظفًا من اليوم الأول بالمعهد بعد توقيع عقد عمل مع الشركة الموظفة، التسجيل في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للالتحاق بالمعهد، تأمين طبي من اليوم الأول للتدريب، الحصول على شهادة الدبلوم في الطاقة المتجددة معتمدةً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

قد يهمّك أيضاً
سفارة السعودية بالكويت تنوه بتحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية

سفارة السعودية بالكويت تنوه بتحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية

4 طلاب سعوديين يخوضون أقوى منافسة عالمية في مجال الأحياء

4 طلاب سعوديين يخوضون أقوى منافسة عالمية في مجال الأحياء

أول دفعة لبرنامج الدبلوم

وقال المهندس ماجد الرفاعي رئيس مجلس إدارة المعهد: أنَّ المعهد فتح باب القبول لأولِ دفعةٍ لبرنامج الدبلوم لعام 2023م وذلك في مجالاتِ الطاقةِ المتجددةِ ” الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح” كأول البرامج التدريبية التي يُعلن عنها المعهد منذُ انطلاقه بشكلٍ رسمي، وذلك لسد احتياجات الشركاء الإستراتيجيين المُشغلين لمشروعاتٍ الطاقةٍ المتجددةِ في المملكة.

وأوضح المهندس ماجد أنَّ المعهد الذي يعمل وفق استراتيجية معاهد الشراكات الاستراتيجية للتدريب المبتدئ بالتوظيف يعتمدُ على مشاركة قطاع الأعمال في العملية التدريبية من خلال تحديد المهارات وتطوير المناهج التدريبية وأساليب الجودة والمشاركة في اختيار مزود الخدمات التدريبية، يهدفُ إلى التميز في تقديم خدماتٍ تعليميةٍ وبرامجٍ تدريبيةٍ وأنشطةٍ متنوعةٍ لتخريج كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة للوفاء باحتياجات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

رابط التسجيل

وأضاف الرفاعي أنَّ المعهد وبفضلِ الدعمِ اللامحدود من الجهاتِ ذات الاختصاص يتطلع إلى أن يتبوأ مكانةً مرموقةً في مجال التدريب للوصول إلى مستوى المنافسةِ المحليةِ والإقليميةِ والدوليةِ، ودعم جهود المملكة الهادفة إلى توطين قطاع الطاقة المتجددة، للتسجيل ولمزيد من المعلومات : https://www.spire.edu.sa

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية
السعودية اليوم

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات...

السعودية اليوم
300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية
السعودية اليوم

300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري...

الرياضة
هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعقد 6 جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين
السعودية اليوم

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في موسم حج 1444
السعودية اليوم

إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في...

السعودية اليوم
ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير
أخبار أمنية

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج...

أخبار أمنية
وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا
العالم

وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا

العالم
الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز بلقطات عفوية
العالم

الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز...

العالم