سببان وراء انضمام روبن نيفيز إلى الهلال

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كشف اللاعب البرتغالي روبن نيفيز المنضم حديثًا إلى نادي الهلال السببين وراء اختياره الانضمام إلى أزرق الرياض، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتحدث نيفيز صاحب الـ 26 عامًا قائلًا في مقابلة إعلامية نشرها حساب أزرق الرياض في “تويتر” : ” قرار الانتقال للنادي كان سهلًا، “النادي ومسؤولو الدوري قدما مشروعًا جيدًا.. مدير أعمالي تحدث إلى العديد من الأشخاص المرتبطين بالبطولات الآسيوية “.
وأضاف:” وجود العديد من اللاعبين والمدربين البرتغاليين في السعودية جعلني أعرف الهلال جيدًا، وعائلتي كانت سعيدة بالانضمام إلى الهلال وهذا كان سبب من أسباب اختيار الأزرق”.
وواصل: ” تطوير دوري روشن أمر رائع، المسؤولون يقومون بعمل جيد ونرى كل اللاعبين المنضمين إلى جميع فرق الدوري وليس فقط الفرق الكبرى”.
وأكد نيفيز لجماهير الهلال أنه سيقاتل وسيقدم كل ما لديه من أجل محاولة مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات.