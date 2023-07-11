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بقرار من المدرب جيسوس

سبب إبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
سبب إبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أصبح المالي موسى ماريجا قريبًا من الرحيل عن الهلال وذلك بعد أن قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس استبعاده من قائمة الفريق المتواجدة حاليًّا في معسكر النمسا.

وكان ماريجا انضم إلى الهلال في صيف 2021 كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.

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الإعلامي الرياضي حامد القرني تحدث في قناة 24 الرياضية قائلًا: ” اللاعب المالي، أتى إلى الهلال بناءً على طلب من المدرب الأسبق ليونارد جارديم، وكان المالي يخدم أسلوب لعب المدرب البرتغالي وقتها عن طريق التحولات، واللعب المباشر، وطريقة 442″.

موسى ماريجا سيغادر

وتابع: “كان ماريجا أقوى في مركز رأس الحربة تحت المهاجم، لكن عندما أتى إلى الهلال وضعه المدرب البرتغالي جارديم على الجانب الأيمن ونجح في هذا الدور، ولكن مع رامون دياز انخفض مستواه بشكل كبير، لأن الأرجنتيني كان يحتاج لاعب طرف مهاري صاحب مرونة فنية عالية، وهذه الصفات غير موجودة بماريجا”.

وأضاف القرني كاشفًا سبب استبعاد اللاعب المالي: ” رفض جيسوس لـ موسى ماريجا رسالة تُفيد بأن البيروفي أندري كاريلو، سيعود إلى مركز الجناح الأيمن، كما كان يلعب معه خلال فترته الأولى مع الهلال، ومن الممكن أن يعلن الزعيم التعاقد مع رأس حربة في قادم الأيام”.

موسى ماريجا - الهلال وضمك

وجهة اللاعب المقبلة

وتابع القرني: ” ماريجا على المستوى الأخلاقي والانضباطي وحتى الفائدة الفنية مع الهلال كانت كبيرة نظرًا للبطولات التي رفعها مع الزعيم، ولكن أعتقد اليوم أنه مناسب لعدة أندية، تحديدًا داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه قادر على خدمة خطة البرتغالي نونو سانتو بشكل كبير مع الاتحاد”.

 

 

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