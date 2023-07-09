سبب الإقبال على تطبيق ثريدز وتأثيره على تويتر

تحدث عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام مشعل الوعيل عن سبب الإقبال على تطبيق ثريدز.

سبب الإقبال على ثريدز

وأفاد مشعل الوعيل في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، بأن سبب الإقبال على ثريدز يرجع إلى أخطاء تويتر الظاهرة وتحديدًا مع المالك الجديد.

وأردف الوعيل: أعتقد أن صراع التطبيقات سيظهر الفترة القادمة، ونعرف أن تويتر كان له دور مؤثر وهام، في الفترة السابقة وخاصة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة.

وتابع عضو هيئة التدريس: المنطق والواقع يقول إن تويتر مازال المتصدر، والتطبيقات الأخرى هي محاولات لاستنساخه، خصوصًا وأن هذه التطبيقات لم تأتِ بجديد وهي نسخة مكررة لتويتر، وهي محاكاة لردة الفعل الغاضب لدى الجمهور تجاه تويتر.

وقال مشعل الوعيل: ما يحدث هو فرصة لمراجعة التعنت لدى مالك تطبيق تويتر منذ شراء الشركة.

فيديو | عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام مشعل الوعيل: الإقبال على “ثريدز” لأخطاء تويتر الظاهرة.. لكنه يبقى المتصدر رغم محاولات استنساخه#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/R0jHvc761f — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2023

وكشفت تقارير إعلامية أن تطبيق ثريدز، الذي أطلقته شركة ميتا بلاتفورمز، اجتذب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه؛ ليكون أول تهديد حقيقي لتطبيق تويتر المملوك لإيلون ماسك، إذ استغل ثريدز تمكنه من الوصول إلى المليارات من مستخدمي إنستجرام ومظهره المشابه لمنافسه تويتر.

تطبيق ثريدز

وتصدر ثريدز، الذي أُطلق عليه لقب “قاتل تويتر”، التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص بأبل في بريطانيا والولايات المتحدة اليوم الخميس.

ويأتي إطلاق ثريدز بعدما تبادل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضًا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.