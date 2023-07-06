سبب انخفاض درجة حرارة المساجد خلال الظهر عن العصر

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كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، السبب في انخفاض درجة حرارة المسجد خلال وقت الظهر عن العصر.
وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن السبب في ذلك ليس إشعاع الشمس كسبب مباشر، فلو كان كذلك لكانت الحرارة الظهر أعلى من العصر، بل السبب هو إشعاع سطح الأرض من الحرارة المكتسبة من الشمس.
وأوضح أن الإشعاع يبلغ أشده قبيل العصر بقليل، وهو الوقت الذي تُسجل فيه درجة الحرارة درجتها العظمى خلال اليوم، وهذا يحدث عادة بعد منتصف النهار بنحو 3-4 ساعات على وجه التقريب.
ولفت المسند إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تأخذ درجة الحرارة الخارجية وقتًا حتى تنتقل عبر مواد البناء لتنفذ إلى داخل المسجد، مشيرًا إلى أن ما يقال في المسجد ينسحب بالضرورة على بقية المباني.