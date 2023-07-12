سبب ربط الشريعة الإسلامية مواقيت الصلاة النهارية بالشمس

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كشف د. خالد الزعاق، الباحث في الطقس والفلك، سبب ربط الشريعة الإسلامية مواقيت صلاتها النهارية بحركة الشمس.
وقال الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية: إن الساعة الكونية هي الشمس، والشريعة الإسلامية ربطت مواقيت صلاتها النهارية على تحركاتها المباشرة، والمواقيت الليلية على تحركاتها غير المباشرة، أي شفق العشاء، وشفق الفجر.
وأضاف خبير الطقس والفلك، أنه بسبب كروية الأرض وميلان الشمس فإن مواقيت الصلاة متغيرة على مدار العام بالزيادة أو بالنقصان، عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء، فإن مواقيت صلاتها ثابتة لا تتغير بسبب ثبات شروق وغروب الشمس.
لماذا ربطت الشريعة الإسلامية مواقيت صلاتها النهارية بـ #الشمس؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/r6D8gr9RzO
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 12, 2023