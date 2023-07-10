سبب رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد

كشف نجم مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، كواليس رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي.

كاسيميرو يكشف سبب رحيله

وقال كاسيميرو، في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية: “تحدثت أولاً مع عائلتي عن مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، والتي قبلت الفكرة على الفور. كانت فرصة لمغادرة نادٍ كبير في قمة العطاء”.

وأضاف: “أنا في سن ما زلت أشعر فيه بالجوع للفوز. لو كان ذلك بعد عامين أو 3، فلن أترك ريال مدريد للانتقال إلى نادٍ آخر كبير، ولن يكون لدي نفس الطموح لتغيير الدوري والالتحاق بنادٍ آخر كبير. كانت لحظة مثالية”.

صعوبة المباريات في البريميرليج

وبشأن كيفية ترحيب مانشستر يونايتد به منذ اللحظة الأولى، قال كاسيميرو: “الجميع يريد الاهتمام والاحترام وتحقيق الألقاب، لكنني لم أتخيل أن يكون الأمر بهذه السرعة، وهذا شيء يسعدني كثيرًا وكان مفاجئًا”.

وتابع: “شعرت بالحب منذ اليوم الأول، وهذا لم يكن سهلاً بعد أن قضيت 10 سنوات في ريال مدريد. إنه نتيجة العمل على الملعب، والانسجام الجيد بين المشجعين والمدربين واللاعبين”.

واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلًا: “لا توجد مباراة سهلة في إنجلترا، المتصدر يلعب ضد الأخير وليس متأكدًا من الفوز. إذا لعبت بـ90% من قوتك فستخسر.. أحب البريميرليج كما أحب العيش في مدينة مانشستر”.