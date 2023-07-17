سبب رفض برونو فيرنانديز الانتقال إلى دوري روشن

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض الانتقال لـ دوري روشن منذ شهر مفضلًا البقاء في صفوف اليونايتد.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” إن فيرنانديز صاحب الـ 29 عامًا من المتوقع أن يكون القائد المقبل لفريق مان يونايتد بعد سحب شارة القيادة من اللاعب هاري ماجواير.

تعليق هاري ماجواير

وكان هاري ماجواير علق على سحب شارة القيادة منه بقرار من المدرب الهولندي إريك تين هاغ قائلًا: “المدرب أبلغني بسحب الشارة مني وهذا الأمر مخيب لـ الآمال، ولكنني سأبذل قصارى جهدي في كل مرة ألعب فيها لليونايتد”.

وأضاف هاري ماجواير: “كان شرفًا كبيرًا لي قيادة مانشستر يونايتد، وأتمنى التوفيق لمن سيأخذ الشارة من بعدي”.

ويرغب مان يونايتد في نيل 50 مليون يورو مقابل رحيل ماجواير لكن الأمر سيكون صعبًا بسبب تراجع مستوى اللاعب فنيًّا في آخر 4 مواسم مع مان يونايتد.

وكان ماجواير انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2019 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

مسيرة برونو فيرنانديز

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديز انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2020 قادمًا من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، كما سبق له اللعب في صفوف سامبدوريا وأودينيزي في إيطاليا.