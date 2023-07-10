سبب رفض بوغبا عرض الاتحاد

كشفت تقارير صحفية إيطالية رأي الفرنسي بول بوغبا نجم خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، حول الانضمام لـ دوري روشن السعودي في الفترة المقبلة.

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن نادي الاتحاد عرض على النجم الفرنسي صاحب الـ 30 عامًا راتبًا ضخمًا، حيث سيحصل على 100 مليون يورو خلال 3 سنوات.

وأضاف جيانلوكا دي مارزيو: “النجم الفرنسي لم يتخذ قرارًا حتى الآن بشأن الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، حيث سيحسم موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة”.

ولفت إلى أن بوغبا يتواجد حاليًّا في السعودية، كما زار مرافق نادي الاتحاد في جدة، وذلك في إشارة إلى إمكانية انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موسم سيء لـ بول بوغبا

ومر بوغبا صاحب الـ30 عامًا، بموسم سيئ مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، حيث تعرض لسلسلة إصابات، الأمر الذي منعه من المشاركة لعدة أشهر.

وقالت صحيفة La Gazetta Dello Sport الإيطالية: إن نجم يوفنتوس يرفض مغادرة البيانكونيري حيث يرغب في إثبات نفسه مع اليوفي في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد قد نجح في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بثنائي فرنسي، وهما؛ كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، ونغولو كانتي قادمًا من تشيلسي، الأمر الذي قد يلعب دورًا ما في إقناع نجم يوفنتوس بارتداء قميص العميد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن السعودي، ليضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستُقام في السعودية نهاية العام الجاري.