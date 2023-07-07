سبب رفض بول بوجبا الانتقال إلى دوري روشن

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رفض الفرنسي بول بوجبا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي العروض المقدمة له للانضمام إلى دوري روشن في الموسم المقبل.
وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن اللاعب الفرنسي بوجبا يرغب في إثبات نفسه ولا يريد مغادرة يوفنتوس.
وعانى النجم الفرنسي صاحب الأصول الغينية من عدم اللعب بصورة منتظمة مع اليوفي بسبب الإصابة.
كما أنه، وبسبب الإصابة، لم يشارك أيضًا مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر.
وكان النجم الفرنسي انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2022 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.