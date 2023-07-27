سبب رفض كيليان مبابي الانتقال إلى الهلال

كشفت تقارير إعلامية، أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رفض الانتقال لنادي الهلال مفضلًا البقاء في أوروبا.

وقال الإعلامي الإيطالي “فابريزيو رومانو” عبر حسابه في موقع “إكس”: “مبابي لا يريد التفاوض مع الهلال، في باريس سان جيرمان يؤمنون أن مبابي وقع على عقد سري مع ريال مدريد، مبابي سيوقع فقط للريال”.

وكان مبابي دخل في أزمة مع إدارة باريس سان جيرمان دفعتهم للتفكير في بيعه في صيف العام الحالي والاستفادة منه ماليًّا بدلًا من رحيله بالمجان في صيف العام المقبل.

الهلال نافس 6 أندية لضم مبابي

وقالت شبكة Sky Sports: إن الهلال سينافس أندية “توتنهام الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، برشلونة الإسباني، ريال مدريد الإسباني” لضم مبابي.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وكشفت صحيفة L ‘ equipe الفرنسية أن الريال حرك أحد وكلاء اللاعبين لقيادة المفاوضات مع الفريق الفرنسي لضم كيليان مبابي.

كذلك قالت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية: إن الريال سيتقدم بعرض رسمي لضم مبابي مقابل 180 مليون يورو.