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خلال فترة الانتقالات الصيفية

سبب رفض نجم فلامنجو الانضمام إلى الهلال

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
سبب رفض نجم فلامنجو الانضمام إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أبدى نادي الهلال اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع البرازيلي بيدرو لاعب نادي فلامنجو البرازيلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ماركوس براز نائب رئيس نادي فلامنجو في تصريحات صحفية: “حتى الآن أزرق الرياض لم يتقدم بأي عرض لضم اللاعب”.

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بيدرو يرفض عرض الهلال

وكانت تقارير كشفت أن اللاعب بيدرو يود البقاء مع فلامنجو وعدم الانضمام إلى أزرق الرياض لخوفه من أن انتقاله إلى دوري روشن، قد يعرقل انضمامه للمنتخب البرازيلي، رغم أن أزرق الرياض تقدم بعرض قدره 30 مليون يورو لإقناع فلامنجو بترك اللاعب البرازيلي.

وسيتولى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تدريب المنتخب البرازيلي بداية من العام المقبل.

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