سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن السبب الحقيقي وراء منع الجزائرية فايزة العماري والدة الفرنسي كيليان مبابي من انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني.

90 مليون يورو ثمن ولاء كيليان مبابي

وقال الصحفي الإسباني توماس جونزاليس إن والدة مبابي تمنع انتقال نجلها للريال من أجل نيل 90 مليون يورو وهي مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان بجانب حصوله على 60 مليون يورو وهو راتبه السنوي مع النادي الفرنسي.

وترغب والدة مبابي استمراره مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025.

ليفربول يراقب النجم الفرنسي

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة Marca الإسبانية أن ليفربول الإنجليزي مستعد لدفع 300 مليون دولار أمريكي لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا من باريس سان جيرمان ليكون أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وفي حال انتقل مبابي إلى ليفربول بمبلغ 300 مليون دولار سيكون أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم متفوقًا على البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي انضم للفريق الباريسي صيف 2017 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.