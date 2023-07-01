سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ أرقام تزين مسيرة ياسين بونو بعد اهتمام النصر بضمه الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا السعودية استحدثت كل ما هو جديد من تقنية لخدمة ضيوف الرحمن جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع صفقة الاتحاد ! لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر
كشفت تقارير إعلامية عن السبب الحقيقي وراء منع الجزائرية فايزة العماري والدة الفرنسي كيليان مبابي من انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني.
وقال الصحفي الإسباني توماس جونزاليس إن والدة مبابي تمنع انتقال نجلها للريال من أجل نيل 90 مليون يورو وهي مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان بجانب حصوله على 60 مليون يورو وهو راتبه السنوي مع النادي الفرنسي.
وترغب والدة مبابي استمراره مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة Marca الإسبانية أن ليفربول الإنجليزي مستعد لدفع 300 مليون دولار أمريكي لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا من باريس سان جيرمان ليكون أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
وفي حال انتقل مبابي إلى ليفربول بمبلغ 300 مليون دولار سيكون أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم متفوقًا على البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي انضم للفريق الباريسي صيف 2017 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.