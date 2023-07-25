سبب عدم انتقال فابينيو إلى الاتحاد

كشفت تقارير صحفية السبب وراء عدم إتمام صفقة انتقال البرازيلي فابينيو نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزي لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير مؤخرًا، إلى أن إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات مع ليفربول طوال الأيام الماضية، للاتفاق على تفاصيل الأقساط وشروط الدفع، بعدما تقدمت بعرض رسمي وصلت قيمته إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

سبب قلق فابينيو

ولكن كشفت صحيفة The Athletic البريطانية أن اللاعب البرازيلي قلق من عدم السماح له بالدخول ببعض مقتنياته الخاصة إلى الأراضي السعودية، مما يهدد إتمام الصفقة.

ونجح الاتحاد في التعاقد مع 3 صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي من ريال مدريد وتشيلسي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض معسكرًا في الطائف، تمهيدًا لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري في السعودية.