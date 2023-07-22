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سبب عدم انتقال موسى ديابي إلى النصر

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
سبب عدم انتقال موسى ديابي إلى النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف القانوني سعود الرمان، سبب فشل صفقة انتقال الفرنسي موسى ديابي لاعب باير ليفركوزن الألماني لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الرمان عبر حسابه في “تويتر” : “ديابي كان موافق على الانتقال لـ النصر وناديه الألماني ولا يوجد مشكلة في طريقة الدفع أيًا كانت، وعند الحضور تفاجأ اللاعب الفرنسي بأن المفاوض النصراوي طالب بإنقاص المبلغ من 50 مليونًا إلى 40 مليون يورو بدلًا، للأسف سياسة المكاسرة والفشل في إدارة المفاوضات التي يُجديها المفاوض النصراوي، أنهت الصفقة وخسر النصر صفقة مهمة وكبيرة يحتاجها الفريق”.

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مسيرة موسى ديابي 

ويُعد ديابي من ناشئي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوج معه بلقبي الدوري الفرنسي لكرة القدم وكأس السوبر الفرنسي، إلا أن عدد مشاركاته كان قليلًا.

موسى ديابي - النصر - باير ليفركوزن

وانضم موسى ديابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني في صيف عام 2019، وشارك معه في 172 مباراة، ونجح في تسجيل 49 هدفًا، كما قدم 48 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك ديابي صاحب الـ24 عامًا في 10 مباريات مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية.

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