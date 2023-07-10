سبب عدم تأقلم إمام عاشور مع ميتيلاند

تُخيم حالة الجدل على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتيلاند الدنماركي، المصري الدولي إمام عاشور في الموسم الرياضي الجديد.

عاشور يقترب من مغادرة ميتيلاند

وكان إمام عاشور صاحب الـ25 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد ممتد حتى صيف عام 2027، قادمًا من الزمالك المصري.

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب عاشور من مغادرة ميتيلاند هذا الصيف، وارتبط اسمه خلال الأيام القليلة الماضية بالعودة إلى الدوري المصري الممتاز من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

سبب رغبة إمام عاشور بالرحيل

وكشفت صحيفة tipsbladet الدنماركية، اليوم الاثنين، عن كواليس رغبة إمام عاشور بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مييتلاند، مؤكدة أن واجه عدة تحديات منعته من التأقلم، أبرزها عامل اللغة.

وأشارت الصحيفة الدنماركية إلى أن عاشور لا يتحدث إلا باللغة العربية، وهو ما صعّب تواصله مع من حوله في الدنمارك، ليقترب من الرحيل والعودة إلى الدوري المصري لكرة القدم بعد 6 أشهر فقط من رحيله.

ويتواجد إمام عاشور في مصر خلال الفترة الماضية، من أجل تلقي العلاج على يد طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ما سهل من تفاوض النادي الأهلي معه، لتعويض رحيله نجمه حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.