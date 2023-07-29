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في كأس الملك سلمان للأندية

سبب عدم مشاركة مالكوم مع الهلال

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
سبب عدم مشاركة مالكوم مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، سبب عدم مشاركة النجم البرازيلي مالكوم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الحالية.

مالكوم لن يُشارك بمرحلة المجموعات

وأعلن الهلال مؤخرًا عن انضمام مالكوم إلى صفوفه، قادمًا من زينيت بطرسبورج الروسي، حيث وقع على عقد ممتد لـ4 سنوات، ليستمر حتى نهاية موسم 2026\ 2027، وتمت مراسم التوقيع في باريس.

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مالكوم هلالي
النجم البرازيلي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

وأكد جيسوس أن مالكوم لن يُشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حاليًا، وذلك على الرغم من أنه انضم للأزرق بعد خوضه فترة إعداد مع زينيت بطرسبورج، ولكنه سيخضع لإعداد مع المعد البدني للنادي.

وأشار المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي الخاص من مباراة الهلال ضد السد القطري، اليوم السبت، إلى أن مالكوم يحتاج إلى التأقلم مع المجموعة ؛ وفهم الأفكار التي سنُطبقها، مشددًا على احتمالية مشاركته في الدور الثاني.

مالكوم هلالي
النجم البرازيلي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

الهلال بكأس الملك سلمان للأندية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد بدأ مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بمواجهة أهلي طرابلس الليبي، وانتهت المواجهة بالتعادل بدون أهداف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة السد القطري، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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