سبب عدم مشاركة مالكوم مع الهلال

كشف المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، سبب عدم مشاركة النجم البرازيلي مالكوم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الحالية.

مالكوم لن يُشارك بمرحلة المجموعات

وأعلن الهلال مؤخرًا عن انضمام مالكوم إلى صفوفه، قادمًا من زينيت بطرسبورج الروسي، حيث وقع على عقد ممتد لـ4 سنوات، ليستمر حتى نهاية موسم 2026\ 2027، وتمت مراسم التوقيع في باريس.

وأكد جيسوس أن مالكوم لن يُشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حاليًا، وذلك على الرغم من أنه انضم للأزرق بعد خوضه فترة إعداد مع زينيت بطرسبورج، ولكنه سيخضع لإعداد مع المعد البدني للنادي.

وأشار المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي الخاص من مباراة الهلال ضد السد القطري، اليوم السبت، إلى أن مالكوم يحتاج إلى التأقلم مع المجموعة ؛ وفهم الأفكار التي سنُطبقها، مشددًا على احتمالية مشاركته في الدور الثاني.

الهلال بكأس الملك سلمان للأندية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد بدأ مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بمواجهة أهلي طرابلس الليبي، وانتهت المواجهة بالتعادل بدون أهداف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة السد القطري، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.