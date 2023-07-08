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خلال فترة الانتقالات الصيفية

سبب قد يُقرب لوكاكو من الانتقال للهلال

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
سبب قد يُقرب لوكاكو من الانتقال للهلال
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مصير مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو، في الموسم الرياضي الجديد.

لوكاكو قد ينضم للهلال

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت، أن لوكاكو يرغب في استكمال مسيرته مع إنتر ميلان، ولكن في حالة فشل انتقاله إلى الفريق الإيطالي، قد يكون الهلال هو الأولوية بالنسبة له.

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لوكاكو
المهاجم البلجيكي – المصدر @Inter_en

وكان نادي الهلال قد تقدم بأكثر من عرض للمهاجم البلجيكي، إلا أنه رفض، مفضلًا العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الأمر الذي أغضب إدارة تشيلسي التي كانت ترغب في بيع لوكاكو للأزرق.

ولا يُعد لوكاكو الصفقة العالمية الوحيدة التي يأمل نادي الهلال في التعاقد معها بالميركاتو الصيفي الحالي، حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بالتفاوض مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، ونجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

نجم إنتر ميلان لوكاكو
المهاجم البلجيكي – المصدر @Inter_en

الهلال يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وسافر مؤخرًا إلى النمسا لخوض معسكر إعدادي هناك يتخلله عدد من المباريات الودية.

ونجحت الإدارة الهلالية في التعاقد مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وبدأ مهمته بشكل رسمي خلال المعسكر، بجانب ضم مدافع تشيلسي والسنغال، كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز.

خورخي جيسوس
جيسوس بعد توقيع العقود – المصدر @Alhilal_FC

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