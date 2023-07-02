سبب وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير جو ليندنر

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توفي لاعب كمال الأجسام الشهير وخبير اللياقة الألماني جو ليندنر، المعروف على الإنترنت باسم “Joesthetics”، بشكل مفاجئ أمس السبت عن عمر ناهز 30 عاماً.
وكشفت صديقته نيشا، أن لاعب كمال الأجسام اشتكى من آلام في الرقبة قبل أيام فقط، وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي: “قبل ثلاثة أيام ظل يقول إنه يعاني من ألم في رقبته.. لم ندرك ذلك حقا إلا بعد فوات الأوان”.
وعقب إعلان نبأ وفاة الرياضي جو ليندنر،ضجت محركات البحث بأسئلة عن سبب وفاة لاعب كمال الأجسام خاصةً مع المعرفة باهتمامه بصحته جيداً.
وفي مقابلة سابقة له خلال الشهر الماضي تحدث جو عن إصابته بمرض عضلي، حيث إن عضلاته حساسة بشكل غير عادي للضغط.
وقال جو إنه كان يخشى أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن البريطانية”.