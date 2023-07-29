سبب يدفع باريس سان جيرمان لبيع مبابي إلى الهلال

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لايزال مصير اللاعب الفرنسي كيليان مبابي غامضًا مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد اهتمام الهلال ونادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.
وكشفت تقارير أن السبب الرئيسي الذي يدفع باريس سان جيرمان للتفريط في نجمه الفرنسي لنادي الهلال، هو ضخامة العرض المقدم من أزرق الرياض، وإبعاد اللاعب الفرنسي عن الانضمام لأي فريق أوروبي حتى لا يعاني باريس سان جيرمان مستقبلًا في حال تقابل مع الفريق الذي سينضم له مبابي في أي بطولة أوروبية.
وكان نادي الهلال أبدى استعداده بتقديم راتب سنوي قدره 200 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا.
وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.
كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.
وكشفت صحيفة L ‘ equipe الفرنسية أن الريال حرك أحد وكلاء اللاعبين لقيادة المفاوضات مع الفريق الفرنسي لضم كيليان مبابي.
كذلك قالت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية: إن الريال سيتقدم بعرض رسمي لضم نجم باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو.