سبيس إكس تطلق أكبر قمر صناعي في العالم

تستعد شركة “سبيس إكس” “SPACEX”، لإطلاق أكبر قمر صناعي للاتصالات في العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في إطار جهود ونجاحات كبيرة تقودها الشركة خلال عام 2023.

إطلاق الصاروخ فالكون

تستعد الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لإطلاق صاروخ فالكون ثقيل ثلاثي النواة مع قمر صناعي للاتصالات لصالح شركة EchoStar للاتصالات، بالقرب من محطة كيب كانافيرال الفضائية، ومن المتوقع أن تنطلق مجموعة أخرى من أقمار ستارلينك على متن صاروخ فالكون 9.

وبحسب “ذا صن”، من المقرر أن ينطلق الصاروخ، اليوم الخميس، بالإضافة إلى عمليات الإطلاق المزدوجة، ستطلق شركة “سبيس إكس” أيضًا عمليتي هبوط معززة من طراز فالكون هيفي في مناطق الهبوط 1 و 2 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية. من المتوقع أن تؤدي محاولات الهبوط إلى حدوث دوي صوتي مذهل منخفض التردد في منتصف الليل. أكبر قمر صناعي على الإطلاق

سيكون أكبر قمر صناعي يتم إطلاقه على الإطلاق، وسيتطلب صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX لنقله إلى مدار الأرض. وكان أثقل قمر صناعي للاتصالات، تم إطلاقه سابقًا يزن حوالي 7076 كجم.

يأتي هذا قبل مهمة سرية للغاية في سبتمبر تُعرف باسم USSF-52، والتي سيقودها أيضًا صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX. ومن المقرر أن يحمل الصاروخ “حمولة سرية” من قاعدة فلوريديان الفضائية. ولا يُعرف سوى القليل عن المهمة حتى الآن.

الهبوط على سطح القمر

تستعد SpaceX أيضًا لإطلاق مركبة هبوط على سطح القمر قبل نهاية العام. ويشهد عام 2023 إنجازات كبيرة بالنسبة لشركة SpaceX التي يقودها إيلون ماسك.

وستساعد سبيس إكس، جهود ناسا وأستروبوتيك، اللتين تقفان وراء هبوط مركبة على سطح القمر، وفي البحث عن المياه على سطح القمر.