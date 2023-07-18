سترة الخروف الأسود بـ 80 ألف دولار في مزاد علني

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام أنظار الأمة الإسلامية تتجه نحو تغيير كسوة الكعبة النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة
كشفت تقارير إعلامية أن سترة “الخروف الأسود”، التي ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، عرضت للبيع في مزاد في وقت لاحق هذا الصيف بسعر تقديري يصل إلى 80 ألف دولار.
من المعروف أن السترة من تصميم علامة “وورم آند ووندرفل” للملابس. وستعرضها دار سوذبي للبيع في مزاد عبر الإنترنت من المقرر أن تقيمه خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 14 سبتمبر.
وكانت ديانا ارتدت السترة أول مرة في يونيو 1981 وكانت حينها تشاهد الأمير تشارلز وهو يمارس لعبة البولو قبل شهر من زواجهما، مما يثير تكهنات بخصوص أهميتها.
كما تحمل السترة صورة لخروف أسود وسط مجموعة من الخراف البيضاء.
وكان السكرتير الخاص للأميرة الراحلة قد أعاد السترة إلى “وورم أند ووندرفل” لإصلاح قطع بها.
لكن العلامة التجارية أرسلت قطعة بديلة إلى الأميرة في ذلك الوقت، وهي القطعة التي ارتدتها ديانا والتُقطت لها بها بعض الصور عام 1983.
وعثرت جوانا أوزبورن، المؤسس المشارك لعلامة “وورم أند ووندرفل”، على السترة الأصلية في الغرفة العلوية بمنزلها في مارس.
فيما يتوقع أن تجلب السترة ما بين 50 ألف دولار و80 ألف دولار.