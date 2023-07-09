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كاشفًا أسباب قبوله لتدريب الاتفاق

ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي سيتطور

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي سيتطور
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مشددًا في الوقت ذاته على أن الدوري السعودي للمحترفين سيتطور خلال الفترة المقبلة.

جيرارد اتفاقي

وكان نادي الاتفاق قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وتسلم مهام عمله رسميًا بالأمس، حيث وصل إلى المعسكر الخارجي بكرواتيا، استعدادًا للموسم الجديد.

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ستيفن جيرارد
جانب من وصول جيرارد للمعسكر – المصدر @Ettifaq

ستيفن جيرارد سعيد بالتواجد في السعودية

وقال جيرارد خلال مقطع فيديو عبر حساب نادي الاتفاق على “تويتر”: “حينما وصلت إلى السعودية، أحسست كأنهم عائلة، جعلوني أشعر أنني مرحب بي بينهم. أنا سعيد ومتشوق لملاقاة الجماهير، ومعي جهازي المعاون”.

وبشأن الموافقة على تدريب الاتفاق، علق ستيفن جيرارد قائلًا: “هناك 3 أمور أنظر إليها معًا قبل أي قرار، أن يكون الأمر مناسبًا لعائلتي، قبل أي شيء، يجب أن نكون متحمسين ولدينا الحافز لخوض هذا التحدي”.

وتابع: “ولا بد أن يكون المشروع طموحًا، ومدفوعًا بالأسباب الصحيحة، فيما يخص التحديات والصلاحيات، أما الأمر الثالث؛ يجب أن أكون مؤمنًا بما سيتوفر لدي من امتيازات، وهذا آخر ما أهتم به، وجدت أفكارًا مشتركة تجمعني مع كل من قابلتهم بنادي الاتفاق”.

وتحدث ستيفن جيرارد للجماهير، قائلًا: “أنا مدير فني يملك طموحًا لا حدود له، أحب العمل بلا كلل من أجل الحفاظ على تنافسية الفريق. سأخوض وطاقمي المعاون هذا التحدي بروح الفريق”.

ستيفن جيرارد
جيرارد والطاقم المساعد – المصدر @Ettifaq

الدوري السعودي سيتطور

وأضاف ستيفن جيرارد: “الدوري السعودي سيتطور، بفضل دعم الحكومة ووزارة الرياضة، وبعمل جميع الأندية وأيضا المشجعين واللاعبين، وكل من له علاقة بالمسابقة، نطمح جميعًا لجعل الدوري السعودي من بين أفضل المسابقات في العالم”.

وأردف: “نادي الاتفاق يتمتع بثقافة خاصة، ويملك مشجعين رائعين، رئيس النادي خالد الدبل شخص رائع، وأعلم أنه سيتغير قريبًا لكن الجميع متحدون ويبذلون كل جهدهم من أجل النادي، وأريد أن أكون في هذه البيئة”.

واختتم ستيفن جيرارد تصريحاته قائلًا: “من خلال تطبيق معاييري الخاصة، أنا متحمس لبناء علاقات جيدة بجميع أفراد النادي، وآمل أن أكون الدعامة المطلوبة لبناء وتطور الاتفاق”.

ستيفن جيرارد ورئيس نادي الاتفاق خالد الدبل
جيرارد مع الدبل – المصدر @Ettifaq

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