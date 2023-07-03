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بعد تعاقده لتدريب الفريق

ستيفن جيرارد لجماهير الاتفاق: أراكم قريبًا

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
ستيفن جيرارد لجماهير الاتفاق: أراكم قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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وجه الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، رسالة إلى جماهير نادي الاتفاق، بعد تعاقده رسميًّا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد.

رسالة ستيفن جيرارد للجماهير

وأعلن نادي الاتفاق، مساء الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث تمت مراسم التوقيع في لندن، على أن يتسلم مهام عمله مع انطلاق المعسكر الخارجي.

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ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمدربه الجديد، وعلق قائلًا: “من الأسطورة شخصيًّا.. جيرارد يوجه رسالة خاصة لجماهير الاتفاق”.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

وتحدث أسطورة ليفربول في الفيديو باللغة العربية، قائلًا: “مرحبًا.. أنا ستيفن جيرارد، أنا اتفاقي”، وأضاف باللغة الإنجليزية قائلًا: “أراكم قريبًا”.

وكان جيرارد صاحب الـ43 عامًا، قد قام بزيارة السعودية قبل أسبوعين، وتفقد منشآت النادي والملعب، ودخل في مفاوضات مع مسؤولين الاتفاق، وأكد رفضه، قبل أن تعود المحادثات خلال الأيام الماضية، ليقبل العرض.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

مسيرة جيرارد التدريبية

وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، وقاده لحصد لقب الدوري بدون خسارة موسم 2020/ 2021، قبل أن يتولى تدريب أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.

وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي نادٍ آخر حتى الآن.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

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