ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم ليفربول

يسعى المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جيرارد يفاوض هندرسون

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الاتفاق يضغط بقوة من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، جوردان هندرسون هذا الصيف.

وأوضح فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن ستيفن جيرارد يريد ضم هندرسون، وقدم عرض ضخم له، ولا يزال ينتظر الاتصال النهائي من اللاعب.

وأشار نقلًا عن مصادر قريبة من المفاوضات، إلى أن صفقة انتقال هندرسون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق جارية، كما أن اللاعب سيتحدث مع المدير الفني يورجن كلوب اليوم.

ستيفن جيرارد يقود الاتفاق

وكان نادي الاتفاق قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وتسلم مهام عمله رسميًا مع انطلاق المعسكر الخارجي بكرواتيا، استعدادًا للموسم الجديد.