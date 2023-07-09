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لضمه إلى الاتفاق هذا الصيف

ستيفن جيرارد يفاوض ويلفريد زاها

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
ستيفن جيرارد يفاوض ويلفريد زاها
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، لضم النجم الإيفواري ويلفريد زاها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جيرارد يسعى لضم ويلفريد زاها

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن ستيفن جيرارد أجرى محادثات مع ويلفريد زاها، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مقابل الحصول على 16 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

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وشددت الصحيفة البريطانية، على أنه رغم رغبة ستيفن جيرارد في ضمه، إلا أن الصفقة قد تنهار، حيث أبدى المفاوضون السعوديون غضبهم من مستشاري ويلفريد زاها، لرغبتهم في الحصول على مزيد من الأموال من الصفقة.

ويلفريد زاها
زاها – المصدر @FabrizioRomano

وأشارت “ذا صن” في ختام تقريرها، إلى أن مسؤولي نادي كريستال بالاس يتطلعون لإقناع ويلفريد زاها بالبقاء في الفريق، إلا أنهم أكدوا لممثلي اللاعب أنهم غير مستعدين لزيادة عرضهم المالي.

وانضم زاها إلى كريستال بالاس في 2004، وخاض تجربة في مانشستر يونايتد عام 2013 لمدة موسمين، ولكنها لم تكن ناجحة، ليعود إلى فريقه مجددًا، ولعب في صفوف كارديف سيتي عام 2014، ثم عاد مرة أخرى لناديه الأصلي.

ويلفريد زاها
زاها – المصدر as

ستيفن جيرارد يقود الاتفاق

وكان نادي الاتفاق قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وتسلم مهام عمله رسميًا بالأمس، حيث وصل إلى المعسكر الخارجي بكرواتيا، استعدادًا للموسم الجديد.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

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