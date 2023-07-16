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خلال معسكر الفريق في كرواتيا

ستيفن جيرارد يمنح لاعبي الاتفاق راحة

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
ستيفن جيرارد يمنح لاعبي الاتفاق راحة
المواطن - فريق التحرير

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منح المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، راحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من التدريبات الجماعية، اليوم الأحد.

ستيفن جيرارد يمنح راحة للاعبين

وقرر ستيفن جيرارد أن منح اللاعبين راحة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال الأسبوع، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته في معسكر سفيتي مارتن بكرواتيا، يوم غد الاثنين.

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الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

ويسعى ستيفن جيرارد لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز فنيًا وبدنيًا خلال معسكر كرواتيا؛ الذي سيستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

كما وأوضح الاتفاق في بيانه، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد الغامدي أظهرت تعرضه لكسر في الأنف وعظمة الوجه خلال فترة الاستعداد بالمعسكر، على أن يخضع للراحة قبل أن يجري أشعة جديدة للتأكد من مدة غيابه.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

تدعيم صفوف الاتفاق

على الجانب الآخر، دخل نادي الاتفاق في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم؛ الإسباني ألفارو موراتا، أملًا في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية هذا الصيف، والظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.

ألفارو موراتا
موراتا

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