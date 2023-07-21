ستينية بحفل رابح صقر: ولدنا حساوي بدع ولا قصر

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عبرت مواطنة ستينية من الأحساء عن شعورها بعد حضورها لأول مرة حفلة غنائية للفنان رابح صقر.
وقالت المواطنة أم عبدالله في حديثها لـ “قناة الإخبارية”: “عارفة إن رابح ولدنا حساوي بدع ولا قصر وإن شاء الله عبدالمجيد بعد” وتابعت: “كل شي حلو والجمهور كل شي ممتاز”.
وأضافت أنها تحب كل أغاني رابح صقر مضيفة: “الله يعطيه العافية ولا قصر والله ما قصر بن صقر” مشيرةً إلى أنها: “أول مرة آجي وحسيت بشي غريب حنا في الحسا قاعدين ولا نروح مكان ما عندنا أشياء نروح فيها”.
كانت الهيئة العامة للترفيه، قد أعلنت عن حفل موسيقار الخليج الفنان رابح صقر في ليلة طربية رائعة بمدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة.
وكشفت الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه عبر موقع “تويتر”، عن إقامة حفل الفنان رابح صقر في مدينة جدة اليوم 21 يوليو الجاري.
#النشرة_الفنية | مواطنة ستينية من الأحساء تحضر لأول مرة حفلة غنائية وتعبّر عن فرحتها لمراسل #الإخبارية محمد المزيدي pic.twitter.com/rWYct6J9uw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2023