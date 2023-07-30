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قبل لقاء اليوم بكأس الملك سلمان

سجل محفز لـ الاتحاد ضد الصفاقسي

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
سجل محفز لـ الاتحاد ضد الصفاقسي
المواطن - فريق التحرير

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تأمل جماهير العميد في مواصلة تألق الفريق في مباريات الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي، وتحقيق الفوز خلال لقاء اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف.

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وقبل مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي اليوم، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل الفريق التونسي الترتيب بدون رصيد.

مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي
موعد المباراة – المصدر @ittihad

نادي الاتحاد يتفوق

ويملك العميد سجلًا مميزًا في مباريات الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي على صعيد البطولات العربية، حيث سبق وتواجها 4 مرات خلال نسختي 2004 و2005، وتمكن من الفوز مرتين وتعادل مرة وخسر لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على الصفاقسي التونسي في نسخة 2005 ذهابًا بهدفين نظيفين وإيابًا بهدفين مقابل هدف، وفي نسخة 2004 تعادل ذهابًا بنتيجة 1\1 وخسر إيابًا بنتيجة 2\1.

الاتحاد - كأس الملك سلمان للأندية 2023
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود “سلطان الفرحان”، مدالله العليان، طارق حامد، إيغور كورنادو، رومارينيو، جوتا، كريم بنزيما وعبدالرازق حمد الله.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الصفاقسي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أيمن دحمان، محمد النصراوي، علاء غرام، محمد أمين الحمروني، محمود غربال، أشرف الحباسي، موسى كونتي، شادي الهمامي، حسين علي الساعدي، إسماعيل دياكيتي ومحمد كانتي.

الصفاقسي
لاعبو الصفاقسي – المصدر @UAFAAC

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