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مع منعه من السفر وتغريمه 150 ألف ريال

سجن مواطن 25 عامًا لترويجه الإمفيتامين للمرة الثانية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
سجن مواطن 25 عامًا لترويجه الإمفيتامين للمرة الثانية
المواطن - واس

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عاقبت المحكمة الجزائية بأبها مواطناً بالسجن لمدة 25 عاماً لإدانته بترويج (25) حبة من حبوب الإمفيتامين المؤثرة عقلياً والمحظورة للمرة الثانية بغرض البيع، ولحيازته (25) حبة من نفس المادة بقصد الاتجار، والتستر على مصدر المواد المخدرة المضبوطة.

منع المتهم من السفر

كما قامت المحكمة بمنع المتهم من السفر خارج السعودية لمدة 25 عاماً بعد انقضاء مدة سجنه، وتغريمه بمبلغ 150 ألف ريال تؤخذ منه وتودع في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جواله والسيارة التي تم استخدامها في عملية الترويج والاتجار.

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