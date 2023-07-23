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لديه ابنًا لم يره منذ 15 عامًا

سجين بسبب المخدرات: رأيت أصحابي يموتون أمامي بسبب جرعة زائدة

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
سجين بسبب المخدرات: رأيت أصحابي يموتون أمامي بسبب جرعة زائدة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لأحد السجناء يروي كيف بدأ الترويج للمخدرات، وصدمته عندما رأى أصدقاءه يموتون أمامه بسبب جرعة زائدة.

وقال السجين في الفيديو إنه بدأ تعاطي المخدرات في عمر الـ15 عامًا، وفي عمر 18 بدأ يروج لها، مؤكدًا أنه اضطر لبيع المخدرات لتوفير الأموال التي تجعله يشتري المواد المخدرة يوميًا.

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مشكلات واجهته

وأضاف أن لديه ابنًا لم يره منذ 15 عامًا، حيث تخاف والدته عليه من المخدرات، مشيرًا إلى أنه أضاع 35 عامًا من عمره وقد سببت له خسائر كثيرة مادية وصحية واجتماعية.

وأكد أنه واجه أشياء كثيرة بشعة خلال هذه الفترة ومنها وفاة أصدقاء له أمامه بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم إلقاؤهم في القمامة، بالإضافة إلى صدمته بعدما رأى أبًا يستخدم نجله لكي يبيع وهو جالس في البيت يحمي نفسه.

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