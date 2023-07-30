سجين بسبب المخدرات: وش سويت بنفسي وليه ظلمتها ؟ تفاصيل مأساوية.. وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أثناء نومهم جراء حريق بالأحساء فيرمين لوبيز عن التألق بالكلاسيكو: أعيش حلمًا جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين لعام 1445 فوز أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي وديًا السعودية أخذت على عاتقها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر فوز ليفربول ضد ليستر سيتي برباعية الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد السد تكليف أنس الغامدي متحدثًا لوكالة شؤون المسجد النبوي أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لأحد السجناء يروي كيف ظلم نفسه ببيع وترويج المخدرات، نادمًا عن هذا الفعل بالقول “ظلمت نفسي”.
وقال السجين في الفيديو إنه باع لشخص ما المخدرات، حيث قال له إنه يريد شراء أغراض، ومن هنا قلت له أن يأتي معه لكنه كان يخشى الأمر نظرًا لأنه كان قد خرج من السجن للتو بتهمة ترويج المخدرات.
وأضاف “عطيته ومشي من عندي وقفلوا عليا بمطعم.. ما صدقت والله قلت لا هذا يمكن حلم.. توني طالع ومن قوة الصدمة تخيلي أهلي وش يقولون الحين”.
وأشار إلى أنه فور هذا الأمر ندم كثيرًا وجعل يقول “وش سويت بنفسي.. ليه ظلمت نفسي”، مؤكدًا أنه كان يشعر دائمًا بأنه مراقب ويعيش في رعب دومًا.
وأضاف أنه كان مقتنعًا أن المخدرات هي المتعة لكن بعد أن وصل إلى السجن علم الحق وأنه ظلم نفسه وأنها وهم.
#قصة_سجين .. ظلمت نفسي بـ"ترويج المخدرات".
#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/3aGZfVkcYO
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 30, 2023