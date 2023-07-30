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عاد إلى الترويج بعد خروجه من السجن بفترة

سجين بسبب المخدرات: وش سويت بنفسي وليه ظلمتها ؟

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
سجين بسبب المخدرات: وش سويت بنفسي وليه ظلمتها ؟
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لأحد السجناء يروي كيف ظلم نفسه ببيع وترويج المخدرات، نادمًا عن هذا الفعل بالقول “ظلمت نفسي”.

تفاصيل القبض عليه

وقال السجين في الفيديو إنه باع لشخص ما المخدرات، حيث قال له إنه يريد شراء أغراض، ومن هنا قلت له أن يأتي معه لكنه كان يخشى الأمر نظرًا لأنه كان قد خرج من السجن للتو بتهمة ترويج المخدرات.

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وأضاف “عطيته ومشي من عندي وقفلوا عليا بمطعم.. ما صدقت والله قلت لا هذا يمكن حلم.. توني طالع ومن قوة الصدمة تخيلي أهلي وش يقولون الحين”.

وأشار إلى أنه فور هذا الأمر ندم كثيرًا وجعل يقول “وش سويت بنفسي.. ليه ظلمت نفسي”، مؤكدًا أنه كان يشعر دائمًا بأنه مراقب ويعيش في رعب دومًا.

المخدرات وهم

وأضاف أنه كان مقتنعًا أن المخدرات هي المتعة لكن بعد أن وصل إلى السجن علم الحق وأنه ظلم نفسه وأنها وهم.

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