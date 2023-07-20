سحب ترخيص شركة اتصالات سويدية في العراق

قرر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في العراق علي المؤيد، اليوم الخميس، تعليق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن “رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، علق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية”.

وأضاف البيان، أن “ذلك جاء لسماح دولة السويد بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي”.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية قطع العلاقات الدبلوماسيةمع السويد وسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم، بالإضافة إلى الطلب من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة البلاد.