Icon

48 ساعة على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 68 Icon موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري Icon شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة Icon طلال الفهد رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي لـ4 أعوام Icon انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق Icon نمو شعر كثيف على أنف أمريكية بسبب عضة كلب Icon الصفاقسي يحسم مباراة الهلال ويرافق اتحاد جدة في البطولة العربية Icon الأمم المتحدة: تغير المناخ خرج عن السيطرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة.

رياح نشطة وأتربة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يزال الطقس حارا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط و شرق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في الرياض

ضبط 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في الرياض

أمير نجران يكرم مواطنًا تبرع بكليته لزوجته : بادرة ليست مستغربة

أمير نجران يكرم مواطنًا تبرع بكليته لزوجته : بادرة ليست مستغربة

حرة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية وأبها الأدنى
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية...

السعودية اليوم
إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد
السعودية اليوم

إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد

السعودية اليوم
بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان بعد الهزة الأرضية
السعودية اليوم

بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان...

السعودية اليوم
سر برودة رخام الحرم المكي رغم شدة حرارة الصيف
السعودية اليوم

سر برودة رخام الحرم المكي رغم شدة...

السعودية اليوم
سعوديات يحققن إنجازات عالمية بـ 3 مجالات مختلفة
السعودية اليوم

سعوديات يحققن إنجازات عالمية بـ 3 مجالات...

السعودية اليوم
رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في الأسواق السعودية
السعودية اليوم

رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة...

السعودية اليوم
الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج
السعودية اليوم

الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك...

السعودية اليوم
مكان قائد فاغنر غير معلوم
العالم

مكان قائد فاغنر غير معلوم

العالم