سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد الى الباحة مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفظة والمتوسطة على الأجزاء الجنوبية من وسط وغرب المملكة.

رياح نشطة وأتربة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان مما تؤدي الى انعدام في الرؤية الافقية, ولا يزال الطقس حار مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط و شرق المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل الى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي,وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة,وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر,وحالة البحر خفيف الموج.