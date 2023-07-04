سداسية الزمالك ضد المقاولون تصعد به لنصف نهائي كأس مصر

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انتهت مباراة الزمالك ضد المقاولون، مساء اليوم الثلاثاء، بفوز نادي الزمالك بسداسية لهدف، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وبدأ الزمالك الشوط الأول من المباراة ضاغطًا بكل قوة ليسجل الهدف الأول عبر اللاعب أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ17، بعد عرقلة لاعب المقاولون، لمهاجم الزمالك، التونسي سيف الدين الجزيري.
وعاد بعدها الزمالك ليضيف هدفين عبر كل من سيد زيزو وسيف الجزيري في الدقيقتين الـ 40 والـ43.
وفي الشوط الثاني، كثف الزمالك من هجماته ليضيف 3 أهداف عبر كل من سيف الجزيري هدفين وشيكابالا هدفًا في الدقائق الـ 51 والـ54 والـ56.
وقلص اللاعب فادي فريد الفارق لنادي المقاولون في الدقيقة الـ 77.
وانتهت مباراة الزمالك ضد المقاولون بفوز الزمالك بنتيجة 6/ 1 ليصعد إلى دور نصف النهائي ويواجه فريق بيراميدز في تكرار لنفس سيناريو الموسم الماضي في كأس مصر، حيث تقابل الزمالك مع بيراميدز في دور نصف النهائي ووقتها فاز بيراميدز على الزمالك.