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عبر منصة استطلاع قبل يوم الاثنين 31 يوليو 2023

سدايا تستطلع الآراء حول لوائح حماية البيانات الشخصية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
سدايا تستطلع الآراء حول لوائح حماية البيانات الشخصية
المواطن - واس

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دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عموم أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروعي اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، وذلك قبل نهاية يوم الاثنين 31 يوليو 2023 م.

إجراءات وآليات

وتهدف اللوائح إلى توضيح الإجراءات وآليات تنفيذ الأحكام الواردة في نصوص نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9 / 2 / 1443هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5 / 9 / 1444هـ ويأتي إطلاق هذا الاستطلاع من منطلق حرص (سدايا) على إشراك أفراد المجتمع والمتخصصين وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً واستقبال مرئياتهم وتحليلها ودراستها واقتراح التوصيات المناسبة في تعزيز البنية التنظيمية في المملكة.

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الحقوق والالتزامات

وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية إلى بيان الأحكام والإجراءات المتعلقة بالنظام مما يمكن الجميع من معرفة حقوقهم والتزاماتهم النظامية المتعلقة بالبيانات الشخصية وضمان الاستخدام الأمثل لها، بينما تهدف لائحة نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة إلى توضيح الاحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة.

تمكين الأفراد

ويسهم نظام حماية البيانات الشخصية في تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية ورفع مستوى التزام الجهات بضوابط واجراءات معالجتها، مما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي، الذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وبما ينعكس على نمو الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمكن المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط : https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/Pages/default.aspx

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