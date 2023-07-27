سر مقولة إذا دخل المرزم شد المحزم

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أوضح الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والفلك، أن أحرّ شهور السنة هما شهرا يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن العامة يقسمون شدة الحرارة إلى قسمين قدحة وجمرة القيظ.
وأضاف الزعاق في فقرته “تقويم” أنه “قبل شهر يوليو تبدأ مربعانية القيظ، وهي بداية اشتداد الحرارة، بعد شهر أغسطس موسم القويظة وفيها بداية انكسار حدة الحرارة”.
ولفت إلى أن السعودية تشهد الآن موسم المرزم، والعامة يقولون: “إذا دخل المرزم فأملا أو شد المحزم”؛ نظرًا لأنه موسم الجد في جني الثمار الصيفية.
وتابع أن جني الفاكهة الصيفية له بداية ووفرة ونهاية، فبدايته مع موسم الجوزة، أما وفرته فتكون في موسم المرزم، ونهايته مع موسم سهيل.
إذا دخل المرزم شد المحزم.. من أين أتت هذه المقولة؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق#السعودية #نشرة_الرابعة@dralzaaq pic.twitter.com/dwMzKO1Zt6
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 27, 2023