تداولت وسائل الإعلام البريطانية صورًا غير معتادة للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لبريطانيا، اليوم الاثنين، حيث ترافقه الحقيبة النووية خلال زيارته لمقر الحكومة البريطانية في دوانيننج ستريت بلندن.

الحقيبة النووية مع بايدن

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن تواجد الحقيبة النووية برفقة بايدن، ربما يكون رسالة موجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أطلق تهديدات باستخدام الأسلحة النووية خلال حربه بأوكرانيا.

والتقى بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم، في مقر الحكومة قبل قمة الناتو المرتقبة في ليتوانيا، والتي ستنظر في منح عضوية لأوكرانيا. وأصبحت القمة أكثر خطورة نظرًا لتهديدات روسيا المستمرة باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

تصعيد نووي بين روسيا والغرب

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن بايدن قدم تعليقًا رصينًا على احتمال حدوث تصعيد نووي في حرب أوكرانيا يوم الخميس الماضي، وقال: “لا أعتقد أن هناك شيئًا مثل القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي”.

وفي المقابل، تفاخر بوتين بامتلاكه صواريخ نووية أكثر من دول الناتو، ردًّا على مناشدات عدم إرسال أسلحة إلى بيلاروسيا.

تهديدات بوتين بالنووي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي إلا في حالة تهديد وجودي للدولة الروسية، لكنه أكد أنه جرى نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وقال الرئيس الروسي، خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن موسكو لديها أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي، ووجه عددًا من التصريحات العسكرية المثيرة، أبرزها السلاح النووي التكتيكي الذي وصل بيلاروسيا بالفعل.

أسلحة نووية

وأكد بوتين أن استخدام السلاح النووي ممكن نظريًا في حالة وجود خطر على أراضينا لكن لا داعي له في الوقت الحالي.

وفي أكتوبر الماضي، قال بايدن محذرًا: “إن بوتين لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية”.

وتابع بايدن: “هذه هي المرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية التي نواجه فيها تهديدًا بسلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه”.

نقل صواريخ نووية إلى بيلاروسيا

ونقلت روسيا بالفعل صواريخ نووية إلى بيلاروسيا، حيث قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه لن يتردد في استخدام هذه الأسلحة. ويمثل نشر الأسلحة في بيلاروسيا واقعة نادرة، حيث لأول مرة تنقل فيها روسيا أسلحة خارج حدودها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

وتتصاعد لهجة التحذيرات من حدوث كارثة نووية، فقد تزايدت المخاوف من حدوث انهيار في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وتم وضع العالم في حالة تأهب قصوى تحسبًا لوقوع كارثة نووية بعد تقارير أفادت بأن بوتين وضع قنابل على محطة الطاقة النووية في أوكرانيا، مما قد يؤدي إلى كارثة أكثر تدميرًا بعشر مرات من كارثة تشيرنوبيل.