سعودية بالمركز الثاني عالميًا لابتكارها نظارة واقع معزز

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فازت المخترعة عبير الحارثي بالمركز الثاني من بين 300 مشاركة على مستوى العالم، بمعرض المرأة المخترعة (KIWE) الذي أقيم في مدينة سيول بكوريا الجنوبية المدعوم من اتحاد جمعية المخترعين، ومنظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، لابتكارها نظارة واقع معزز مدمجة بسماعة داخلية.
وقالت الحارثي في مداخلة هاتفية مع برنامج “نشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، إن اختراعها عبارة عن “نظارة واقع معزز مدمجة بداخلها سماعة”، مزودة بعدسات ذكية تعمل على بصمة العين كنظام حماية، حيث يتوقع استبدال الهواتف في المستقبل بنظارات القاع المعزز .
وأضافت أن النظارة قد يتغير نمطها من شفاف إلى داكن أوتوماتيكيًا، وبها ميزة خاصة بالميكروفون لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها مزودة بحساسات على الجانبين تعمل على تمرير الأوامر، وتحوي ميزة للرد على المكالمات وعرض البيانات ومشاهدة الخرائط.
كانت الحارثي قد تسلمت جائزتها ورفعت العلم السعودي في هذا المحفل الكبير، وأعربت عن اعتزازها وفخرها بحصد هذا المركز، وقالت: “هذا التتويج يؤكد ما وصلت إليه المرأة السعودية من تطور في شتى المجالات نتيجة التمكين عبر رؤية 2030؛ حيث أصبحت تنافس في مختلف المحافل العالمية”.
فيديو | المخترعة السعودية عبير الحارثي لـ #الإخبارية: اختراعي مزود بحساسات لتمرير الأوامر، وهناك خاصية الرد على المكالمات وعرض البيانات ومشاهدة الخرائط#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/qkXZoYwzJd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 22, 2023